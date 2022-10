FGTS futuro é nova ameaça de endividamento

Não bastava o consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Agora, o Conselho Gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) regulamentou lei que permite o uso do FGTS futuro no financiamento imobiliário. Um comprometimento de dinheiro que, em caso de demissão ou de doença, por exemplo, poderá não existir.



São medidas eleitoreiras, que não por coincidência foram adotadas perto e durante a disputa pela presidência da república. Da mesma forma que prometer reajuste real do salário mínimo, que não foi concedido nem uma vez na atual gestão presidencial, e reciclar a promessa de isentar de Imposto de Renda (IR) quem ganha até cinco salários mínimos.

Consignado é um crédito, portanto terá de ser pago. Pode gerar endividamento dos mais vulneráveis, que dependem de transferência de renda. E FGTS futuro é uma aposta na estabilidade do emprego e da renda, o que, perdoem o trocadilho, não tem qualquer garantia.



Uma eventual pausa de seis meses no pagamento da parcela, prevista na medida, pouco adiantará se a pessoa continuar desempregada por um longo período.