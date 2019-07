Fim do tormento das ligações indesejadas das Teles?

O consumidor que está cansado das ligações de telemarketing oferecendo serviços de telecomunicações poderá a partir desta terça-feira (16), cadastrar suas linhas de telefone fixo ou celular no site naomeperturbe.com.br para não ser importunado por estas ofertas indesejadas. Já não era sem tempo, o consumidor tem o direito de se livrar desse telemarketing que incomoda.

As principais empresas que oferecem serviços de telefonia, TV por assinatura e internet Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo tiveram um mês para se preparar. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) demorou para agir e espero que agora a medida surta efeito.

Infelizmente o cadastro mantido pelos Procons para cadastro de linhas telefônicas sem interesse em receber chamadas de telemarketing não tem resolvido o problema. Apesar do pedido de bloqueio das chamadas as empresas persistem em incomodar os cadastrados.

Vamos esperar para ver se desta vez reduz o transtorno aos consumidores que muitas vezes atendem e as chamadas caem ou ficam mudas. Chega de infernizar a vida do consumidor com ofertas indesejadas de produtos e serviços. Vamos aguardar para que a mesma medida seja estendida para serviços financeiros.

Agora com a vigência do cadastro positivo com o acesso das empresas ao histórico de crédito dos bons pagadores o temor é que haja uma avalanche de ofertas de produtos e serviços indesejados.