Fraude virtual usa até nome do Procon

É preciso redobrar os cuidados com as fraudes virtuais se até o nome do Procon tem sido usado para “roubar” dados. Perfis falsos em redes sociais tentam se passar pelo órgão paulista de defesa do consumidor solicitando informações pessoais para golpes.





Entre as páginas já identificadas e denunciadas à polícia por simularem serem do órgão estão SAC_ProconSP e ProconSP_Suport, que pedem dados pessoais, enviam um código pelo WhatsApp e hackeiam o aplicativo. Os alvos são os consumidores que comentam na página oficial da entidade, como noticiou a Coluna da Mônica Bérgamo hoje.



O compartilhamento de informações falsas via WhatsApp, e também por “sites clones” simulando as características de páginas reais podem gerar problemas e prejuízos e requer cautela. Na dúvida, entre em contato com a instituição por outros canais para confirmar a veracidade da informação ou solicitação recebida.



Pesquisas apontam que um em cada cinco brasileiros já foi vítima de roubo de identidade na internet. E na compras virtuais vale se prevenir consultando a lista de sites não confiáveis no site oficial do Procon: https://www.procon.sp.gov.br