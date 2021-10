Greve ameaça consumidores

A ameaça de nova paralisação dos caminhoneiros, no próximo dia 1º de novembro, se o preço do óleo diesel não cair, é uma bomba para os brasileiros. Hoje, mais de 60% do transporte de carga é feito por meio de caminhões. Somente 20% dos produtos são transportados por trens de carga.



Poderíamos e deveríamos usar muito mais o modal ferrovias-hidrovias. Dessa forma, reduziríamos os acidentes nas estradas e o consumo de combustíveis. E também acelerar o uso de combustíveis alternativos, que chegam a reduzir em 90% a emissão de poluentes. Mas para isso é necessário ter consciência, mobilização e governo. Tudo o que não temos.