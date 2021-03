Manifesto pela vida

Assinei, com mais de 500 colegas economistas, ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, um ex-governador (Paulo Hartung) e expoentes do mercado financeiro, um manifesto que pede medidas efetivas de combate à Covid-19.



As vacinas chegam a conta-gotas, e há desrespeito ao distanciamento social e ao uso de máscaras. Por isso, além das quase 300 mil mortes, o descaso do governo federal piora a já gravíssima crise social.



Desde o início da pandemia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, jogou no time do vírus, ao contrariar as orientações de especialistas de todo o mundo. Recentemente, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra medidas adotadas pelos governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul.



Estamos pagando caríssimo – em vidas, recessão, desemprego e ampliação da miséria – pelo negacionismo do presidente. Como ele diria, se estivesse do lado da ciência e da vida, “tem que parar com isso daí”.