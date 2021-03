Menos um ano

Não precisa ser um gênio para perceber que teremos mais um ano perdido na economia.



As máscaras que o presidente da República odeia – algum susto na infância, implicância, maldade apenas? – são nossa única chance enquanto as vacinas chegam a conta-gotas.



Abrir e fechar o comércio não anima empresário algum a investir. Ou seja, com nota zero em gestão pública de saúde, tomamos bomba em empregos, renda e consumo.



Poderíamos muito bem encerrar o ano neste mês de março.