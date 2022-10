Não invada o WhatsApp do consumidor

A combinação da prestação de serviços digitais com atendimento próximo e até carinhoso é irresistível para o consumidor. Algoritmos e robôs podem ser utilizados para chatear e irritar os clientes, mas ainda é possível nos encantar para que escolhamos nossos fornecedores dentre aqueles que, realmente, nos atendam melhor.





As lojas e marketplaces têm de definir onde pretendem ficar: no rol dos insuportáveis, que nos bombardeiam com ofertas, recados de ‘estou com saudade’, ‘cadê, você, sumido’, ou dos estabelecimentos que sabem usar os instrumentos digitais para vender melhor (e mais).



Não é uma boa ideia adquirir um mailing de pessoas que, presumivelmente, tenham renda para comprar um imóvel, e invadir o WhatsApp dessas pessoas com uma tosca apresentação e convites para comprar um apartamento. Há muitos golpes virtuais, e todos estamos alertas e resistentes a essa abordagem.



Combinar os meios digitais de comunicação instantânea com respeito à privacidade e ao lazer parece dar mais resultados. Promoções verdadeiras, com bons descontos e condições de pagamentos, sempre são atraentes. Não irrite o consumidor; conquiste-o (a). Dá mais trabalho, custo mais caro, mas constrói uma boa reputação, algo que valia ontem, vale hoje e valerá amanhã.



Os meios de comunicação digitais e tradicionais emprestam credibilidade a boas campanhas comerciais.