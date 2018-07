Não se empolgue com as liquidações

Abre-se a temporada de liquidação. Para quem poupou nas compras antes do Natal é uma oportunidade de aproveitar as ofertas da queima de estoque do comércio. Mas é preciso cuidado para não se empolgar, adquirindo produtos desnecessariamente.

Fique alerta quanto aos falsos descontos. Compare os preços para se assegurar que eles realmente baixaram. Geralmente produtos de liquidação não podem ser trocados. Tenha certeza de que servem, no caso de confecções.

Lembre-se de que a vantagem será ilusória se usar o cartão de crédito para as compras e depois não conseguir saldar o total da fatura no vencimento, tendo de recorrer ao parcelamento e ao crédito rotativo.

Não comece o ano com seu orçamento comprometido por ter se empolgado com os pretensos descontos das ofertas.