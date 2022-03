Nem sempre é culpa dos hackers

O ‘bug’ (erro em linguagem de tecnologia da informação) que fez o dinheiro aparecer e sumir em contas-correntes do Banco Itaú – e que deixou os clientes sem acesso ao app nem ao site por várias horas na última quinta-feira (3/2) –, assustou não somente os correntistas daquela instituição financeira.



Percebemos, todas e todos, na prática, os riscos que corremos em um mundo em que os negócios, o dinheiro, os documentos e os dados se movimentam em ambiente digital.



Pelo que soubemos, o Itaú se desculpou pelo ocorrido, e ampliou alguns prazos para operações – como Pix e pagamento de boletos. Mas fica a lição de que não há sistema à prova de erros, mesmo quando não são provocados por hackers.



O que esperamos dos bancos, da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e do Banco Central – que também é a agência reguladora da área financeira – é muita transparência sobre fatos como este. E solução rápida para problemas que não foram ocasionados pelos correntistas.



E que compartilhem com os clientes e com a sociedade em geral as providências adotadas para aumentar a privacidade, e a segurança dos dados e das operações dos clientes.