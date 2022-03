Nova placa Mercosul tem de ser gratuita

A placa Mercosul, que ainda não é usada em todos os veículos no Brasil, deverá mudar este ano. Ou seja, os proprietários de veículo, que já pagam inúmeros tributos diretos e indiretos, terão de arcar com mais este custo.



Os argumentos são até razoáveis: as sugestões visam a evitar fraudes e clonagem. Mas se as autoridades não perceberam isso antes, por que o consumidor terá de pagar novamente para mudar a placa do carro?



Isso não faz sentido. Então, se a placa mudar mesmo, que seja instalada gratuitamente nos veículos que já usem o modelo Mercosul.

É o mínimo que se pode exigir em meio a esta bagunça toda!