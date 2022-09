O que a Anac tem a dizer aos clientes do Ita Transportes Aéreos?

É um absurdo que os consumidores fiquem no fim da fila para receber indenizações da massa falida do Grupo Itapemirim. Até compreendo que, primeiramente, devam pagar os créditos trabalhistas, ou seja, valor devido aos empregados do Grupo, que teve falência decretada no último dia 21 de setembro.

Não faz sentido, contudo, que consumidores esperem o pagamento de impostos antes ser reembolsados. Quem é mais vulnerável: União, estados e municípios, ou uma família que comprou passagens aéreas e não viajou porque a Itapemirim não entregou o serviço adquirido?



Também é inconcebível que uma companhia aérea cujo primeiro voo ocorreu em julho de 2021, não tenha durado mais do que cinco meses. E que tenha falido nove meses depois. Como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) explica isso?