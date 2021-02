O que é prazo razoável?

Razoável é o aceitável pela razão. O que seria, então, um período razoável para manutenção da oferta, e de peças de reposição, cessada a produção ou importação de um produto?



Essa é uma preocupação comum a todos os proprietários de veículos da Ford, que anunciou em janeiro último o fechamento de suas fábricas no Brasil. A propósito, a citação acima vem do artigo 32, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ele determina que a oferta e peças sejam mantidas no mercado por prazo razoável de tempo.



Já afirmei inúmeras vezes ser o CDC uma das melhores legislações consumeristas do mundo. Mantenho o que disse. Mas há casos em que a prática se impõe à teoria, e este é um deles.



Talvez fosse necessário explicitar o tal ‘prazo razoável’, pois corremos o risco de perder outras indústrias, em função do caos econômico vivido pelo Brasil desde 2014, mais notadamente desde a posse do atual governo federal.



Desemprego elevadíssimo, queda da renda das famílias e falta de um ‘norte’ econômico não nos autorizam a ser otimistas.