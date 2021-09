Os riscos do aplicativo do banco no celular

As quadrilhas do Pix, criminosos que praticam sequestros e roubos para roubar dinheiro por meio de telefone celular, estão destruindo a confiança neste meio de pagamento. E podem provocar um fenômeno comportamental: reduzir o uso do smartphone nas ruas e locais públicos.



O Procon-SP pediu ao Banco Central que limite as operações a R$ 500,00 mensais. Isso seria o fim do Pix. Mas não é mais possível que cidadãos sejam sujeitos à total insegurança devido a uma facilidade tecnológica que mudou as transações bancárias.



Aos consumidores, sugiro que não usem mais o celular em locais públicos e em veículos. Há pessoas que desinstalaram o aplicativo do banco no telefone móvel. Pode ser uma saída. O caos econômico – alto desemprego, baixos salários, trabalho sem proteção, facilidade para comprar armas – impõe medidas extremas, como não usar o celular em qualquer lugar e limitar o banco eletrônico ao desktop.



Acrescentaria a necessidade de reativar a economia, mas, sinceramente, isso só em outro governo federal.