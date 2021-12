Pausa para o Natal

No próximo sábado, faremos uma pausa nas discussões sobre economia, desemprego, inflação alta e outras consequências do descalabro em que vivemos na área pública.



Não vamos pensar em preço da gasolina, do gás, da carne bovina, nem na tabela do Imposto de Renda sem correção (que deveria ser de 134,72%).



Vamos fazer uma pausa, um intervalo, e priorizar o congraçamento, a reunião familiar, bem como todos os valores associados ao Natal.



Não importa a crença ou descrença de cada um. Importam os valores, o desejo de ser melhores e de viver em um mundo menos desigual.

Feliz Natal a todas e a todos!