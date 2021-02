Populismo perigoso

A tresloucada decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de intervir na Petrobras, trocando seu presidente, não resolverá de vez a questão dos altos preços dos combustíveis para o consumidor.



E continuaremos com a carestia nos produtos básicos, como arroz, carne e óleo de soja.

Não há poção mágica para isso. O governo federal, cujos aliados presidem Câmara dos Deputados e Senado, deveria se mobilizar pela Reforma Tributária.



Esse é o caminho para aumentar a confiança na administração do País, e, dentre outras consequências, reduzir a supervalorização do dólar frente ao real. Moeda desvalorizada tem efeitos negativos sobre diversos insumos e produtos, inclusive alimentos básicos e combustíveis.



Se fosse possível baixar preços na marra, o Brasil não teria passado pela hiperinflação.