Prazo de entrega fará diferença na black friday

Ficar de olho no estoque anunciado e prazo de entrega dos produtos é fundamental para quem pretende antecipar as compras de final de ano na Black Friday do próximo dia 27.







Como diversos segmentos da indústria estão enfrentando escassez de insumos em consequência da pandemia do coronavírus, você pode demorar para receber as compras.



Fique de olho para checar se as ofertas realmente estarão com descontos reais. Ou se o desconto foi aplicado em cima de um valor artificial. O valor do frete também pode fazer a diferença entre um fornecedor e outro.



Não dá para acreditar em ofertas mirabolantes, principalmente se for de lojas virtuais desconhecidas. Atenção com armadilhas para não ser ludibriado e ser vítima de fraudes.



Confira a listagem de sites de vendas não confiáveis divulgadas por entidades de defesa do consumidor, como os Procons.



Vamos torcer para o cumprimento das ofertas e para que o consumidor não se empolgue e gaste além do que seu orçamento comporta.