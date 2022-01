Reflexões para este ano

Dois mil e vinte e dois ainda está engatinhando, mas logo dirá a que veio.

Como este é um período de reflexões, proponho algumas para você:



1. Faça um orçamento que caiba na sua renda, e siga rigorosamente o

projetado;

2. Economize energia elétrica, gasolina e álcool combustível ao máximo

– para o bem do seu bolso e do meio ambiente;

3. Não use o crédito rotativo do cartão;

4. Adote hábitos saudáveis, vá ao médico e faça exames preventivos,

pois a doença sempre é mais cara e traumática;

5. Continue se vacinando e seguindo as orientações da Organização

Mundial da Saúde com relação ao coronavírus;

6. Melhore a infraestrutura do home office, porque é uma tendência

muito forte, com ou sem pandemia;

7. Aprenda um novo idioma, leia bons livros e jornais, não acredite em

fake news;

8. Não se endivide;

9. Aproveite o convívio com familiares e amigos, mesmo que não seja

presencial, por razões sanitárias ou de agenda;

10. Sorria e seja razoavelmente otimista, porque pensar negativamente

não nos leva a lugar algum.

E, antes que me esqueça, valorize seu título de eleitor, porque já percebemos quão caro sai votar em quem não merece nossos votos.