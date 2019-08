Reforce cuidados contra fraudes no cartão

Ficar de olho na fatura do cartão de crédito e até pedir para ser avisado por SMS quando for feita cada compra são recursos para agir rápido em caso de fraudes e cobranças indevidas.

Cartão de crédito clonado representou 25% dos crimes virtuais nos últimos 12 meses de acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de proteção do Crédito (SPC).

Os golpes financeiros pela internet geraram R$ 1,8 bilhão de prejuízos, principalmente com não entrega dos produtos comprados em lojas virtuais ou diferentes do adquirido.

Ao verificar a cobrança de valores ou de taxas que desconhece, entre em contato imediatamente com a Central de Atendimento do banco ou administradora, pedindo o cancelamento e o estorno dos valores indevidos. Peça a substituição do cartão.

Explique que você não realizou a compra que consta na fatura ou que não foi informado da taxa que está sendo cobrada. Se a empresa insistir em efetuar a cobrança indevida, faça uma reclamação no Banco Central e nas entidades de defesa do consumidor.

As instituições financeiras também avisam que não enviam motoboys para retirada de cartões, casos em que falsos emissários induzem o consumidor a crer que está falando com o banco e acabam passando indevidamente dados bancários e até senhas.