Rol Exemplificativo com critérios técnicos é mais justo

Em semana de esforço concentrado, o Senado deverá votar, nas próximas horas, projeto que determina o fim da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antecipou que há consenso para a ampliação da cobertura, limitada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Sempre é bom lembrar: o STJ decidiu, por maioria dos votos, que as operadoras de planos de saúde só são obrigadas a arcar com tratamentos incluídos no Rol de Procedimentos da ANS.



Até então, os consumidores entravam na Justiça para solicitar exames, medicamentos, tratamentos ou cirurgias não contemplados no Rol. E muitas vezes suas demandas eram aceitas nos tribunais.



Depois da decisão do STJ, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2.003/2022, que estabelece um Rol Exemplificativo em que as demandas deverão ter comprovação científica, plano terapêutico, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.



Se realmente aprovada, será uma boa lei, que reequilibrará os interesses das operadoras e os dos consumidores.