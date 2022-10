Rótulos dos alimentos mudam para melhor

Os alimentos industrializados fabricados a partir de agora passam a contar com rótulos que informam alto teor de açúcar, gorduras saturadas e sódio. Esta determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma grande vitória para os consumidores brasileiros.

A longevidade média dos brasileiros e brasileiras aumentou muito nas últimas décadas. Viver mais, contudo, implica hábitos saudáveis, e isso não é somente uma responsabilidade dos profissionais da saúde, mas de todos nós.

Antes, contudo, os rótulos não estavam de acordo com um dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o direito à informação. Para escolher, temos de saber se os produtos que compramos ameaçam nossa saúde.

Os rótulos também ficarão mais fáceis de ler, com tabela nutricional branca com letras pretas. Os produtos com rotulagem antiga ainda vão continuar nas prateleiras por algum tempo, mas avançamos muito na direção de uma vida mais

saudável.