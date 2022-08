Saúde perde com compostos e misturas

Você nota, logo ao entrar no supermercado, que um produto caro está em oferta. Grande notícia, não? Mas verifique bem o peso do produto, antes de passar pelo caixa.



Por mais que dê trabalho, cheque cuidadosamente se a embalagem de café solúvel, por exemplo, continua com 200 gramas, antes de ficar feliz com o preço mais em conta. Se ela tiver somente 160 gramas, será necessário fazer as contas para saber se há realmente desconto.



Nos últimos anos, tem sido comum produtos aparentemente em oferta, mas cujo peso ou as dimensões diminuíram. E o pior: cujos ingredientes originais, como leite, foram substituídos por um sucedâneo mais barato e, geralmente, menos nutritivo.



Também verifique na rotulagem se produtos lácteos estão sendo feitos com leite ou com soro de leite e outros ingredientes, como amido. A expressão mistura láctea entrega que se trata de outro tipo de produto. Composto de soja e oliva não tem os benefícios do azeite virgem e extra virgem.



Resumindo: leia bem o rótulo. Evite compostos, misturas, bebidas lácteas. Se tiver dúvida, dê busca na Internet.