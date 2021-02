Secretaria do Consumidor perde o rumo

É lamentável que uma das maiores conquistas dos brasileiros no campo da cidadania esteja sendo dilapidada por um governo autoritário e incapaz. Refiro-me aos avanços proporcionados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que completará 30 anos em março.

Já havíamos percebido um desleixo com os direitos do consumidor em vários episódios recentes, em especial na edição de medidas para combater a pandemia de coronavírus, ao longo do ano passado.



Agora, tomamos conhecimento do ofício enviado por várias entidades – como as associações de Procons e do Ministério Público do Consumidor – a Juliana Domingues, titular da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon).



O ofício reivindica a retomada do formato das reuniões desta Secretaria com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). Ou seja, que, novamente, as reuniões tenham espaço para o debate democrático e participativo.



Sim, porque, nos últimos dois anos, o que está longe de ser coincidência, estes encontros se transformaram em monólogos. Basicamente, em seminários com nomes escolhidos unilateralmente pela Senacon, que é vinculada ao Ministério da Justiça.



Qual o objetivo de calar as entidades que defendem os cidadãos em suas relações de consumo? Frear reclamações e ações contra poderosos grupos empresariais que desrespeitam o que foi estabelecido pelo CDC?



Desemprego, recessão, produtos básicos caríssimos e agressões ao meio ambiente e às minorias compõem uma pauta muito indigesta. Com este ingrediente autoritário, nossa situação piora ainda mais.