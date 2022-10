Segundo turno presidencial adia investimentos, empregos e renda

O adiamento da definição do futuro presidente da República vai impactar os consumidores brasileiros. A razão é simples: investimentos são postergados até que o cenário eleitoral seja definido. Como a eleição no primeiro turno foi muito apertada, não há como prever quem será o presidente.

Investimentos adiados, por sua vez, vão na contramão do aumento dos empregos e da renda. O que me leva a sugerir: não se endivide nem assuma compromissos financeiros de longo prazo (como compra de imóvel e de carro zero).



Espere a nova rodada de votação, quem será eleito presidente e qual a reação do mercado. Ainda este ano teremos uma ideia de como será o futuro próximo, a partir das contratações temporárias e das vendas de Natal.



Muita calma nesta hora, pois erros financeiros costumam custar muito caro, e durar muito tempo.