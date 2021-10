Sem queda do dólar, gasolina continuará subindo.

Sexta-feira, ganhamos mais um ‘presente’ do governo federal antes do feriadão: reajuste de 7,8% dos combustíveis. Os preços do litro da gasolina chegam a superar R$ 7, em alguns postos, lamentavelmente, valores que logo serão alterados. Como o óleo diesel move os caminhões no país, os aumentos de preços impactam toda a cadeia produtiva, e chegam à mesa e ao bolso do consumidor.

A discussão sobre o ICMS – imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e serviços –, acusado encarecer os combustíveis, é meramente política. O governo federal quer jogar a conta para os estados, mas o percentual de ICMS era igual quando a gasolina custava R$ 4. O principal vilão é o dólar.



O dólar está cotado acima de R$ 5,5, e os preços dos combustíveis seguem o mercado internacional, embora o Brasil produza quase todo o petróleo que consome. Por sua vez, o dólar está tão acima de uma cotação razoável porque o governo é uma fábrica de crises institucionais; a equipe econômica não consegue cuidar das contas públicas, o desemprego continua elevadíssimo e não há retomada dos negócios.



Cairia muito bem um pacto de governabilidade para acalmar os mercados, fazer o dólar recuar e, com ele, todos os principais custos da economia, inclusive combustíveis e gás de cozinha. Um compromisso público com a estabilidade é urgente, mas é mais fácil e populista culpar o ICMS pela gasolina que, pelo preço, deveria ser vendida em joalherias.

Ao consumidor cabe pesquisar preços, manter o carro ajustado (motor, pneus etc.) e, sempre que possível, usar bikes, transporte coletivo e veículos de aplicativos.