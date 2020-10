Sistema de pagamento instantâneo facilita vida financeira

Para o consumidor o novo sistema de pagamento instantâneo, em substituição à TED e DOC tende a facilitar a vida financeira, com redução de custos. Os clientes bancários já começam a cadastrar as chaves para possibilitar as operações. Poder fazer transferência bancária de forma instantânea sem custo, também beneficia, inclusive, quem não tem conta em banco.



São medidas que tendem a reduzir o volume de dinheiro em espécie, assim como o uso do cartão de crédito físico com as transações feitas de forma eletrônica e será necessário apenas um dado identificador para realizar a transação, como CPF, e-mail ou celular. É necessário se cadastrar.



Só é preciso nos convencer de que será uma forma segura de transação. Mas é tido como substituto mais seguro do cartão físico, já que é possível mudar o código do pagador a cada compra, ampliando o nível de proteção a cada transação, ao invés de uma sequência única gravada no cartão, um aplicativo poderá emitir um QR Code diferente a cada nova operação.