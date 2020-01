Site nãomeperturbe agora engloba bancos

A partir de agora, você poderá bloquear as ligações de telemarketing de instituições financeiras no site naomeperturbe.com.br. Se já havia se cadastrado antes para sustar as ligações de venda das teles, basta utilizar a opção editar no bloqueio já existente, e marcar os bancos cujo contato não interesse, lembrando que nem todos participam desta iniciativa.

Como há muitas senhas para decorar atualmente, talvez você tenha esquecido a sua (ainda mais que há exigência pelo menos oito caracteres, sendo um maiúsculo e um sinal). Nesse caso, clique em ‘esqueci a senha’ e solicite o envio de um link para refazê-la. Após essa operação, espere o e-mail com validação do cadastro.

É um processo meio burocrático, mas vale a pena! E preciso barrar os contatos indesejados que nos perturbam diariamente.

PS – Deste sábado (11 de janeiro) em diante você poderá consultar de que forma seus dados constam do cadastro positivo. Também poderá pedir a sua exclusão aos birôs como SPC, Serasa, Boa Vista e outros. Fique atento.