Talvez não fosse o momento de leiloar aeroportos

Na última quinta-feira (18/8), foram leiloados 15 aeroportos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por R$ 2,7 bilhões Dentre eles, o de Congonhas, São Paulo, o segundo mais movimentado do país. Será bom para o consumidor que empresas privadas sejam responsáveis por esses aeroportos?



Tudo dependerá da fiscalização do cumprimento do que foi prometido, como o investimento de pelo menos R$ 7,3 bilhões na modernização dos terminais nos próximos 30 anos de concessão.



Há outras questões a considerar, contudo. No último dia 12 de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União decreto autorizando a relicitação do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.



Isso porque, em fevereiro deste ano, a RioGaleão informou à União que pretendia devolver a administração deste aeroporto, alegando que a crise econômica reduziu o movimento de passageiros, situação agravada pela pandemia de coronavírus.



Também está em processo de devolução o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), desde fevereiro de 2020. Pela legislação vigente, as concessionárias terão de ser indenizadas.



Considerando o que ocorreu com aeroportos como Galeão e Viracopos, talvez fosse melhor leiloar os aeroportos em um período com melhores indicadores econômicos. Vamos ficar de olho!