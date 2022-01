Talvez seja melhor adiar sonho da casa própria

Não nos surpreendeu a revelação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) de que o custo do metro quadrado na construção de uma casa subiu 50% entre os finais de 2016 e de 2021. Qualquer obra, por mais simples que seja, custa caríssimo.



O que deveria fazer o consumidor? Estimar as despesas antes de iniciar a construção, e avaliar se tem recursos financeiros para esta empreitada.



Também verificar qual o Custo Efetivo Total (CET) do crédito imobiliário, cujas taxas de juros têm subido sem parar.



Uma sugestão: se não tiver segurança de que sua renda familiar dará conta de bancar a obra com recursos próprios, ou de pagar as mensalidades de um empréstimo, adie seu sonho.



Caso opte pelo aluguel, lembre-se que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) lançou o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), novo índice para reajuste para locação de imóveis.



Fez isso porque o IGP-M, até agora utilizado como base para correção dos contratos, varia em função dos preços do atacado, que teve custos muito afetados pela pandemia de coronavírus.



Em 2020, o IGP-M acumulado bateu nos 20%; em 2021, em 17%. Em um período de agudo desemprego e de renda achatada (ou reduzida), um índice fora da realidade na locação de imóveis.