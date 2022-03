Tenha sempre um plano B para aluguel de imóvel

No período mais crítico da pandemia de coronavírus – com distanciamento social –, locatários e locadores renegociaram os preços dos alugueis de imóveis. Em janeiro e fevereiro deste ano, contudo, com o retorno ao trabalho e demais atividades presenciais, e na esteira do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), os proprietários voltaram a reajustar os aluguéis, em quase 5%.



Isso não significa que não haja espaço para negociar. Quem paga em dia, é bom inquilino, pode conseguir, pelo menos, reduzir os aumentos na mensalidade.



Mas aqui vai uma dica para quem more em apartamentos ou casas alugados: fique sempre de olho no mercado e nas ofertas. Tenha um plano B, ou seja, algum imóvel em vista que caiba no seu orçamento. Se for necessário, mude de endereço. Não adianta assumir um contrato que não poderá pagar.



É possível que isso implique morar mais longe, ou em um imóvel menor. Mas tempos difíceis às vezes nos impõem redução do conforto material. Não é o ideal, mas faz parte da vida.