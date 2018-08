TV paga precisa rever oferta de serviço

Mesmo com a queda no número de assinantes de TV paga no País as empresas insistem em oferecer pacotes de canais que atendem mais ao interesses comerciais do que aos consumidores.

A expansão de streaming , Netflix e outros, deveria servir de alerta para as operadoras passarem a prestar serviço de mais qualidade, compatível com os valores cobrados.

Teriam de investir mais na programação, principalmente dos canais que exibem filmes, muitos deles repetidos e sem a qualidade esperada, especialmente nos finais de semana.

Permitir que os consumidores escolham somente os canais desejados já seria um bom caminho para melhorar este cenário.