Valorizar as ferrovias

O reajuste de quase 25% no preço do óleo diesel é uma catástrofe para o consumidor. Encarece os fretes, e isso impacta os preços de praticamente todos os produtos que consumimos. Já há quem projete 7,5% de inflação neste ano.



Lá atrás, na década de 1950, o Brasil fez a lamentável opção pelo transporte rodoviário, e as ferrovias foram definhando.



Países com dimensões continentais, como o nosso, têm ferrovias com trens de passageiros e de carga em todas as suas regiões.



Subsídios, cortes de impostos, unificar ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) são medidas paliativas à disparada das cotações do barril de petróleo.



Quando o modal ferroviário terá a prioridade devida?