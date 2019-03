Cleide Silva

A angústia de não estar ao volante

O passageiro entra no carro e, nos primeiros cinco minutos, não tira a visão da estrada. Passados 15 minutos, já está apreciando a viagem e conversando com as demais pessoas do banco traseiro. É assim que Carla Gohin, vice-presidente mundial de Pesquisa e Inovação do Grupo PSA, descreve as primeiras reações de pessoas que participam