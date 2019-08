Carros da Nissan saem de fábrica com dispositivo Sem Parar

Em mais uma iniciativa para melhorar a mobilidade, a Nissan fez uma parceria inédita com o Sem Parar e todos os carros da marca sairão de fábrica com o sistema que dá acesso a pedágios e estacionamentos de shoppings, entre outros. O consumidor decidirá se ativa ou não o serviço e, quem optar por usá-lo terá direito a planos especiais de pagamento das mensalidades.

O presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, explica que essa é mais uma ação dentro da filosofia do grupo de adotar soluções que facilitem a vida dos clientes. “Sempre estamos buscando parcerias de acordo com a visão da marca, que assumiu compromisso de promover uma mobilidade inteligente.”

A instalação do selo do Sem Parar já começa a ser feita nos modelos elétricos Leaf, à venda no País desde o mês passado. Silva informa que em outubro o adesivo será instalado em outros modelos da linha e, no começo do ano, toda a gama de produtos da marca terá o Sem Parar.

Descontos

O consumidor que aderir ao serviço terá 12 meses de mensalidade gratuita no plano “Cidades”, que contempla estacionamentos, postos de combustíveis, drive-thrus de lanchonetes e lava-rápidos. Hoje, a mensalidade é de R$ 27,90.

Para os quem escolher o plano “Em Todo” Lugar, que inclui os pedágios em rodovias, as quatro primeiras mensalidades serão gratuitas. Após o fim desses prazos, o dono do carro que quiser manter o serviço terá descontos especiais.

Em nota, o presidente do Sem Parar, Fernando Yunes, afirma que a parceria “reforça a visão da empresa de trazer comodidade e fluidez para as pessoas seja na estrada ou em grandes centros urbanos”. Segundo ele, o Sem Parar está disponível em mais de 3 mil pontos em todo o País, entre os quais 650 postos de combustível, mais de 1,3 mil estacionamentos e 300 drive-thrus.

Novas parcerias

A Nissan já tem parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina (para reúso e reciclagem de baterias de carros elétricos), Parque Tecnológico de Itaipu e Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação (para desenvolvimento de carregadores que permitam ao proprietário do carro transferir a energia da bateria não utilizada para uso na residência, no escritório ou para a rede de distribuição) e Unicamp (desenvolvimento de célula de combustível a etanol).

“Temos mais dois projetos a serem anunciados em setembro, um deles voltado à conectividade, que será feito junto com a rede de distribuidores e outro voltado aos serviços de manutenção dos carros”, informa Silva.