11 empresas de ônibus se juntam para vender passagens pela internet

Breda, Piracicabana e Pássaro Marrom – junto a outras oito empresas de transporte rodoviário com sócios em comum – lançaram uma plataforma digital para vender passagens, sem as taxas de conveniência. Pela Mobifácil, o passageiro faz o cartão digital para embarcar no ônibus. A ideia é surfar a onda do PIX, que promete catapultar as transações digitais dos cerca de 45 milhões de brasileiros que não usam bancos.

