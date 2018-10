CEB deve arrecadar ao menos R$ 735 milhões com venda de ativos

A Companhia Energética de Brasília (CEB) deve arrecadar ao menos R$ 735 milhões com a venda de ações e participação em consórcios detidas pela empresa. O montante é 8,9% maior que os R$ 675 milhões inicialmente estimados pela consultoria Ceres Inteligência, líder do consórcio que estrutura a operação.

Cronograma

Até o dia 10, a CEB realiza uma audiência pública sobre o processo de alienação de participações da CEB e da CEB Participações nas usinas Energética Corumbá (GO), CEB Lajeado (TO), Corumbá Concessões (GO), BSB Energética (RJ, MG, ES, GO) e Consórcio UHE Queimado (GO). A expectativa é de que o data room sobre os ativos seja aberto ainda na semana que vem e que o leilão seja realizado até o fim de novembro, na B3. //Luciana Collet

