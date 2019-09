Itaú BBA entra no IPO da XP

Coluna do Broadcast

O sindicato contratado para coordenar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da XP Investimentos nos Estados Unidos, em dezembro, deverá ganhar um novo integrante, o banco de investimento do Itaú Unibanco, que é sócio da XP com 49,9%. O Itaú BBA se junta ao grupo formado pelo JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs e pela própria XP, fundada por Guilherme Benchimol. A oferta deverá ser protocolada na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos, em breve, após os sócios decidirem se a operação será na Nyse ou na Nasdaq. Uma emissão em São Paulo, na B3, com Brazilians Depositary Receipts (BDRs) pode ocorrer, mas dependerá de um ajuste na regra pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para permitir a emissão desse tipo de ativo por uma empresa brasileira. Procurada, a XP e o Itaú BBA não comentaram.

