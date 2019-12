Entre índices, Imob é destaque em 2019, com valorização de 70%

Entre os índices da B3 neste ano, o do setor imobiliário (IMOB) foi o que registrou maior valorização, com 70,60%, na esteira da expectativa de retomada do setor da construção no País. Até por conta do otimismo e de olho na esperada recuperação, mais de 10 empresas do setor lançaram ofertas subsequentes de ações ao longo deste ano, em emissões que somaram mais de R$ 5 bilhões.

Sequência. O índice de Small Caps, composto por empresas de menor capitalização, ficou em segundo lugar, com alta de 58,20% neste ano. Logo depois veio o índice de Utilidade Pública, que é aquele que abriga companhias do setor de energia, saneamento e gás, por exemplo, com valorização de 56,91% e o de consumo (ICON), com 55,25%. O Ibovespa, principal índice da B3, avançou 31,58% no período.