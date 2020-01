Fedex express investe US$ 2 mi em armazém de Viracopos e dobra capacidade

Foto: Divulgação

A FedEx Express concluiu seu investimento de US$ 2 milhões em seu armazém no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com o aporte, a empresa mais do que dobrou a capacidade do local, que alcançou 10 mil m². Os investimentos contemplaram aquisição de novos equipamentos e a expansão da área alfandegada do armazém. Viracopos é a principal base de importação e exportação da empresa no País.

