Empresa anuncia investimento de R$ 30 mi em cozinhas voltadas à delivery

A Steam Cloud Kitchens, empresa de construção e operação de cloud kitchens (cozinhas profissionais voltadas apenas ao delivery), investirá R$ 30 milhões em hubs que devem atender, simultaneamente, até dez restaurantes diferentes. O primeiro hub deve ser inaugurado em março no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Estão previstos para 2020 outros quatro, nos bairros de Brooklin e Santana, além de Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A Steam pretende chegar a trinta hubs nos próximos quatro anos.

A cloud kitchen (ou cozinha na nuvem, em tradução livre), é um espaço disponível para aluguel e voltado especialmente à demanda de aplicativos de entrega, sem atendimento presencial de clientes. A ideia é diminuir os custos operacionais para os restaurantes que desejam ampliar suas operações de delivery.

