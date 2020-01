Brasil Brokers prepara site de aluguel de imóveis e acirra disputa em SP

O grupo imobiliário Brasil Brokers, tradicional na intermediação de compra e venda de imóveis, pretende aprofundar seus negócios no ramo de locação em 2020. A companhia vai lançar nos próximos meses em São Paulo o Desenrola, site de locação de moradias. A plataforma já funciona em Cuiabá e Goiânia, e propõe ao consumidor fazer toda a jornada de locação pela internet, desde agendamento de visitas aos imóveis, até troca de documentação e assinatura do negócio. A operação terá de brigar com concorrentes de peso, como Quinto Andar e Housi, plataformas de aluguel de imóveis que se difundiram nos últimos anos.

Diversificação. A receita de aluguéis da Brasil Brokers está em R$ 3,2 milhões por trimestre, ou 8% do faturamento total do grupo, conforme seu balanço mais recente. A empresa vem, nos últimos dois anos, apostando mais forte no mercado de locação, que inclui também ganhos com produtos correlatos como seguros e gestão de recebíveis.

