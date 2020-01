Rede terceirizada custa 484% mais para plano de saúde que própria

O elevado volume de exames, consultas e terapias realizadas pelos usuários na rede terceirizada tem pesado no bolso dos planos de saúde. Pesquisa da It’sSeg, corretora de seguros investida do britânico private equity Actis, mostra que o desembolso de despesas das operadoras com atendimento de beneficiários na rede terceirizada é 484% superior ao registrado na rede própria. O levantamento contemplou cerca de 165 mil usuários distribuídos em 80 empresas e com apuração de dados de setembro de 2016 a agosto de 2019.

Contato: colunabroadcast@estadao.com