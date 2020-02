Oferta da Petrobrás tem alta demanda

A queda recente das ações da Petrobrás abriu o apetite dos investidores para a oferta subsequente (follow on) da empresa, de cerca de R$ 23 bilhões. Nessa oferta será vendida a fatia de ações com direito a voto da estatal que estão nas mãos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com a oferta ocorrendo simultaneamente na B3 e na Bolsa de Nova York, a NYSE, a demanda já superaria a oferta em cerca de três vezes. Assim como no follow on da Petrobras no ano passado (para venda de ações detidas pela Caixa), o apetite dos brasileiros é grande. Até por conta da queda das ações recente, a expectativa é de pouco desconto da ação para a oferta, que será precificada hoje, dia 05.

Gigante. A Saudi Aramco, que no ano passado fez a maior oferta inicial de ações da história, de mais de US$ 25 bilhões, também registrou elevada demanda internacional, superando em mais de três vezes o volume ofertado. O sucesso da gigante saudita animou o BNDES a realizar a oferta da Petrobras no começo deste ano. Petrobras e BNDES não comentaram.

