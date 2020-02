Cielo abre sexta loja física e prevê outras 14

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, abre as portas amanhã da sexta loja física, a primeira de outras 14 previstas para serem inauguradas este ano. Com o objetivo de melhorar lacunas no atendimento aos donos das maquininhas, a líder de mercado busca formas de se aproximar dos lojistas e também os consumidores na ponta. A rede física é uma delas e, por isso, será reforçada este ano.

De grão em grão. Os novos clientes trazidos pelas lojas físicas já capturaram vendas da ordem de R$ 150 milhões desde que começaram as atividades do canal. Embora pareça pouco para uma empresa com mais de R$ 683 bilhões em volume financeiro em 2019, é importante para a empresa que quer priorizar os resultados e não apenas em preço, como fez no ano passado quando precisava “voltar para o jogo”. O número de afiliações cresce 8% ao mês por meio das lojas físicas.

Mapa. A nova loja da Cielo está localizada no Mais Shopping, em Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista, polo de circulação de empreendedores por abrigar uma unidade do Poupa Tempo. Em torno de 1,3 milhão de pessoas passam por lá mensalmente, conforme a administração do shopping.

Notícia publicada no Broadcast no dia 04/02/2020, às 17:18:24

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter