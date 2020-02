Alta cúpula do Credit Suisse vai em peso para ‘toque de sino’ da Petrobrás

A alta cúpula do Credit Suisse compareceu em peso na cerimônia da B3 em comemoração à oferta subsequente de ações da Petrobrás, pela qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vendeu sua fatia de papéis com direito a voto da petroleira e colocou R$ 22 bilhões no bolso. Dois presentes chamaram a atenção: a do presidente do Credit Suisse, José Olympio Pereira, e do ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, hoje no conselho do banco suíço. O Credit Suisse foi coordenador líder da oferta da petrolífera, que contou com oito bancos, e foi muito agressivo na fase de apresentação de propostas, quando o BNDES selecionou os bancos para coordenarem a oferta.

Magrinho. A comissão, chamado de “fee”, que é o pagamento aos bancos de investimento, de 0,2% sobre o valor da oferta foi considerado muito baixo pelos concorrentes. Ainda mais porque, nessa oferta, foi acertado que seriam descontadas despesas sobre esse porcentual. O único representante do BNDES na cerimônia foi Leonardo Cabral, ex-sócio da gestora Laplace Finanças, que passou pelas áreas de fusões e aquisições do Credit Suisse anteriormente.

Remember. O Credit Suisse já foi no passado um gigante em ofertas de ações. No boom das ofertas entre 2006 e 2007, por exemplo, o banco foi recorrentemente líder nos rankings. No entanto, nos últimos anos, perdeu força nesse mercado. Tem começado a recuperar posições mais recentemente, com a presença em mais ofertas.

