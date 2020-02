Cooperativa Sicredi de regiões de SP e PR tem R$ 2,8 bi em ativos em 2019

O Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP (que abrange a capital paulista, grande São Paulo e nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná), cresceu 25% em relação a 2018 e encerrou o ano passado com R$ 2,8 bilhões em ativos. O patrimônio líquido da instituição financeira, que atua em formato de cooperativa, passou de R$ 299 milhões para R$ 343 milhões no período. Em 2019, ela teve mais de 144 mil associados e 82 pontos de atendimento.

