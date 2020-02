Usiminas, CSN e ArcelorMittal aumentam preços em 10%

Por Fernanda Guimarães

Na esteira da subida do dólar em relação ao real, as siderúrgicas já anunciaram aumento de preços do aço plano em torno de 10% para seus clientes, que vai começar a valer a partir da primeira semana de março. Usiminas deu a largada, seguida prontamente pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e logo depois pela ArcelorMittal. A Gerdau ainda não fez o anúncio, mas deve seguir as concorrentes. As siderúrgicas estão buscando recompor suas margens, depois de reportarem no ano passado resultados refletindo uma economia brasileira bastante desaquecida.

Contato: colunabroadcast@estadao.com