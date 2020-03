Levy estreia no Conselho empresarial para Desenvolvimento Sustentável

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, vai participar pela primeira vez da reunião do Conselho de Líderes do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), fórum que reúne CEOs dos 60 maiores grupos empresariais do País. O encontro será terça-feira, dia 04. Ao lado de Levy, estreia também na reunião Marly Parra, conselheira de empresas e integrante do grupo EY Alumni. Ambos têm papel de observadores, como representantes da sociedade civil, com a missão de contribuir com a atual agenda de implementação do mercado de carbono no Brasil.