Indústria do chocolate recua 3% em 2019

As indústrias de chocolate no Brasil fabricaram 756 mil toneladas em produtos no ano passado, uma queda de 3% em relação ao ano anterior, segundo dados que acabam de ser consolidados pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab). O consumo per capita no ano passado foi estimado em 2,6 kg de chocolate por habitante, ainda de acordo com a entidade.

Mais otimista. Por não ser um produto de primeira necessidade, o consumo de chocolate acompanha a atividade econômica. Mas para 2020 o olhar é de mais otimismo. Para a Páscoa deste ano o setor vai gerar 14 mil empregos temporários para atender a demanda tanto na linha de produção quanto nos pontos de venda, de acordo com a associação. Nas fábricas, o aumento de volume de mão de obra no período, na relação anual, é da ordem de 16%.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco