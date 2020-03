Alelo lança aplicativo para restaurantes

A bandeira especializada em benefícios Alelo está lançando o aplicativo Pede Pronto. No app, o usuário vê o cardápio, escolhe o prato, paga, acompanha o tempo de preparo e o retira no balcão. O aplicativo tem mais de 300 restaurantes cadastrados e 30 mil consumidores ativos, com o potencial de atingir mais de 500 mil pessoas, nas regiões atendidas. Inicialmente, o serviço está disponível na capital paulista.

