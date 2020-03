Donas de maquininhas reforçam operação online em meio à Covid-19

As medidas de isolamento para evitar a propagação do coronavírus estão impulsionando a demanda por pagamentos online também entre as donas de maquininhas de cartões. Uma das modalidades que mais tem crescido é a que permite envio de links por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais ou SMS. Elas garantem o fechamento de vendas, mesmo com os estabelecimentos de portas fechadas.

Pesos pesados. Na Cielo, líder do setor, a procura pela solução online disparou. Nomes como Ri Happy, O Boticário, a empresa de calçados Santa Lolla e a rede de concessionárias Grupo Itavema estão entre as mais de 500 empresas que se credenciaram, só nesta semana, para usar a solução de link de pagamentos da companhia.

Oportunidade. Já a concorrente Stone antecipou um lançamento nessa área para atender aos clientes em tempos de coronavírus. A Stone está oferecendo uma ferramenta que gera link de cobrança por meio da sua própria conta de pagamentos. Por ora, a novidade está acessível para quem já é cliente. A ideia é oferecer a todos os comerciantes a partir da primeira quinzena de abril.

